CNAS : Plus de 25 000 travailleurs non déclarés en 2019

Pas moins de 25 479 travailleurs non déclarés auprès de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ont été recensés jusqu'à fin juin 2019, suite aux opérations de contrôle effectuées par les agents de cette caisse. Présenté lors d'une journée d'étude sur les contentieux en matière de collecte des cotisations des assurances sociales, organisée mardi à Alger, le bilan a fait état, également, de 3.425 infractions relatives à la non déclaration de l'activité. A ce titre, le nombre de missions effectuées s'est élevé, selon la même source, à 64 039, dont 6.211 opérations de contrôle assurées par des brigades mixtes de la CNAS et les services de l'Inspection du travail. Le dispositif de contrôle relevant de la CNAS exerce, rappelle-t-on, un contrôle sur l'engagement des employeurs vis-à-vis de la CNAS ainsi que les non déclarations liées à l'activité, aux travailleurs ou aux salaires.