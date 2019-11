CNAS MOSTAGANEM : Sensibilisation aux maladies professionnelles

Par le biais de portes ouvertes, ce mardi 19 novembre 2019 et, sous le slogan: "Les maladies professionnelles sont l’affaire de tous», la Caisse nationale des assurances sociales pour les travailleurs salariés a organisé une campagne de sensibilisation, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles., au niveau de son agence, sise à Tigditt, à l’intention des médias. Pour cela, elle a mis en place des programmes d’action visant à évaluer et recenser les dysfonctionnements et les carences, en matière de prévention des risques d’accidents et de maladies professionnelles dans le but d’améliorer les conditions de travail. Notons que l’objectif de cette campagne est aussi de faire connaître les maladies présumées liées aux activités professionnelles et surtout d’adopter les mesures pour en maîtriser les risques. Il est utile de rappeler que la Caisse nationale des assurances sociales, en plus de gérer les accidents de travail et les maladies professionnelles, se doit de sensibiliser les employeurs sur le domaine de la prévention, afin qu’ils investissent davantage dans la sécurité et l’hygiène sanitaire de leurs employés. Par la même occasion, la CNAS a mis l’accent sur les dispositions réglementaires régissant la prévention du risque professionnel. Des médecins, ingénieurs, inspecteurs et contrôleurs de prévention collaborent en donnant des réponses aux questions des assurés et aux gérants d’entreprises concernant les différents aspects liés aux maladies et aux risques professionnels inhérents à leurs activités.