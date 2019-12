CNAS MOSTAGANEM : Journées d’information en direction des stagiaires

Dans le cadre des dernières directives adoptées par la tutelle de la CNAS visant l'amélioration des services offerts aux assurés sociaux à travers l'allègement des procédures administratives et également à travers différentes actions de proximité, des nouvelles mesures ont été adoptées pour fournir des prestations de qualité aux assurés sociaux avec l'utilisation de l'espace «El Hanna». En effet, la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Mostaganem organise depuis cette semaine des journées d'information et de sensibilisation au profit des assurés sociaux et des stagiaires des centres de formation professionnelle percevant une rémunération inférieure au salaire national minimum garanti. Il est à noter, qu’en sus des actions de proximité menées à longueur de l’année par les agents de la cellule de prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, auprès des centres de la formation professionnelle. L’Agence de Mostaganem mobilisera son personnel pour se déplacer au niveau des CFPA de la wilaya, pour informer les stagiaires sur leurs droits et sur leurs devoirs en matière de la sécurité sociale. A rappeler, que la loi 83/13 du 02 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, a octroyé des droits en AT/MP aux élèves des établissements de formation professionnelle et aux apprentis percevant une rémunération inférieure au salaire national minimum garanti . Et à l’occasion, l’Agence invite les assurés sociaux à s’inscrire à l’espace EL HANNA via le portail électronique www.cnas.dz pour accéder aux informations leur permettant, de consulter les données personnelles, telles que : la consommation de médicament, les tarifs, le détail de remboursement, la liste des médecins et les pharmaciens, la demande de la carte de ‘’Chifa’’ à distance, ainsi que le téléchargement de l’attestation d’affiliation.