CNAS MOSTAGANEM : Diminution des accidents professionnels de 28%

L’Agence de la Caisse Nationale d’Assurance (CNAS) de Mostaganem a déclaré récemment avoir enregistré, durant l’année 2017, une baisse notable du taux d’accidents professionnels de 26% et ceci, en comparaison avec les chiffres enregistrés en 2016. Le rôle des comités d’Entreprise chargés de la sécurité et de la prévention contre les risques d’accidents professionnels y est certainement pour beaucoup dans ce résultat. En effet, la directrice de l’Agence CNAS de Mostaganem, Mme Soraya Bahi a révélé qu’en 2016, le nombre d’accidents professionnels enregistré était de 1039 cas alors qu’en 2017, ce nombre est descendu à 738 cas. S’exprimant à ce sujet, cette Responsable, exhorte l’activation des comités de sécurité et de prévention, au niveau des Entreprises industrielles et celles de prestations de services. A cet effet, elle rappelle l’impérieuse nécessité à ce que ces organes doivent être actifs dans toutes les Entreprises des différents secteurs Economiques, conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur. La mise en place de ces organes internes à l’Entreprise s'inscrit donc dans le cadre de "la priorité nationale" accordée par l'Etat à la question du bien-être des travailleurs, conformément aux normes édictées par l'Organisation internationale du travail (OIT). Mme Soraya Bahi a insisté fortement sur le fait que ces Comités de Sécurité et de prévention doivent dépasser leur existence théorique pour être réellement opérationnelles et ce, en s’impliquant de manière effective et constante dans les mesures concrètes à prendre, au niveau des diverses Entreprises. Par ailleurs, la responsable de l’Agence CNAS de Mostaganem a indiqué que : « la promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que l’amélioration de la qualité des prestations en direction de nos assurés sociaux, reste notre préoccupation constante ».