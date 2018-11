CNAS : Les émigrés ont droit à la pension de retraite

Cette décision s’inscrit dans une stratégie décidée par le gouvernent algérien pour attirer les membres de la diaspora algérienne à contribuer au développement économique du pays. En effet, les autorités algériennes multiplient depuis quelques mois les initiatives au profit des émigrés algériens, en leur permettant de bénéficier de plusieurs prestations et avantages, notamment dans le secteur bancaire, de l’immobilier et l’investissement. Ainsi, les autorités algériennes ont autorisé les jeunes algériens résidant à l’étranger de bénéficier des dispositifs d’aide à la création d’entreprises, tels que les dispositifs ANSEJ pour les jeunes âgés de 19 à 35 ans et CNAC, pour ceux âgés de 30 à 50 ans. Dans ce sens, l’Assemblée nationale populaire (APN) a approuvé, jeudi le 15 novembre 2018, lors de l’adoption à la majorité du projet de loi de finances (PLF) 2019, trois amendements proposés par les députés dans le rapport complémentaire de la commission des finances et du budget, portant notamment autorisation d’affiliation des membres de la communauté algérienne résidant et exerçant à l’étranger au système national des retraites en contrepartie de versement de cotisations en devise.