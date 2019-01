CNAS : Les arrêts de travail ont coûté 16 milliards de DA

Le Directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), M. Tidjani Hassen Haddam a fait savoir, ce jeudi à Alger, que les arrêts de travail ont coûté 16 milliards de DA à la CNAS en 2018, estimant que ces arrêts figuraient parmi les causes à l’origine du dysfonctionnement financier que connait la Caisse. « Plus de deux millions d’arrêts de travail ont été enregistrés en 2018, dont le remboursement a dépassé 13 millions/jours, ce qui a coûté 16 milliards de DA à la CNAS « , a précisé M. Haddam lors d’une séance d’audition sur l’organisation et le fonctionnement de la CNAS, organisée par la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’Assemblée populaire nationale (APN). Dans ce cadre, le même responsable a appelé à « la nécessité de lutter contre les arrêts de travail indus qui sont parmi les principales causes de dysfonctionnement financier de la Caisse ». A ce propos, il a indiqué que la CNAS a mis en place des mécanismes à cet effet devant permettre de rejeter certains arrêts de travail en renforçant le contrôle administratif via l’adoption d’un programme approfondi en vue de préserver les équilibres financiers de la Caisse et assurer sa pérennité.