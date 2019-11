CNAS : Les accidents de travail en recul à Mostaganem

Il a été enregistré 322 accidents de travail en cette année de 2019 , selon les statistiques de la CNAS, c’est ce qui a été annoncé lors de la journée d’étude sur la demande d’emploi , organisée en fin de semaine écoulée par les services de la CNAS en coordination avec la direction de la santé et la caisse nationale des retraites (CNR). En effet, les statistiques ont dévoilé en cette journée, l’enregistrement de 5 cas concernant les maladies au cours du travail, durant cette année. En ce sens, les représentants de la CNAS ont indiqué que le taux des accidents de travail a connu une baisse cette année par rapport à l’année passée, où il a été enregistré 364 accidents. Etaient présents à cette journée de travail plusieurs médecins et spécialistes relevant de la direction de santé , en plus des cadres de l’inspection de travail , et ce afin d’évaluer le travail collaboratif en matière de santé entre la direction de la santé et les collectivités locales, conformément à l’instruction ministérielle N°6, datant du 9 février 2016, laquelle prévoit dans son chapitre Assurance, une couverture en matière de santé à l’ensemble des travailleurs relevant du ministère de l’intérieur. Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur l’importance des objectifs de la médecine de travail : assurer un grand repos physique et psychique des travailleurs , en plus les protéger des différents accidents de travail.