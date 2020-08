CNAS : La remise du certificat d’arrêt de travail en ligne se généralise

La nouvelle procédure de la remise à distance des certificats d’arrêt de travail via le site internet « EL-Hanaa » ; déployé par la Caisse Nationale des travailleurs salariés « CNAS » se généralise à travers les wilayas. Désormais, il suffit de simples cliques et quelques informations à remplir pour fournir le certificat et éviter par-là les répercussions financières dues à des retards de l'envoi de ce document. Dans une déclaration rapportée par Ibtihal Abdoune, le directeur de l’agence d’Alger centre, Said Djamel Eddine, explique que l’assuré doit s’inscrire dans le site web El-Hanaa pour qu’il puisse envoyer son certificat ; qui sera réceptionné directement par la CNAS. « Le centre payeur où le souscripteur est affilié procèdera à l’exploitation des données et à l’envoi médical si nécessaire », indique-t-il en ajoutant que si l’assuré doit être convoqué, il recevra un SMS afin de se présenter au centre et de compléter son dossier. Cette nouvelle procédure a pour objectif de simplifier les démarches administratives, assure le sous-directeur des prestations au niveau de l’agence d’Alger, Karam Azouaou, soulignant que cela évitera aux citoyens de se déplacer. Selon lui, l’immatérialisassions de la déclaration de l’arrêt de travail est la raison principale de cette démarche qui entre dans le cadre de la digitalisation de la CNAS.