CNAS : 7 ministères n’ont pas déclaré leurs salariés

Selon la Cour des comptes, plusieurs Départements Ministériels ne se sont pas acquittés de leurs cotisations sociales auprès de la CNAS durant l’année 2016. Cette affirmation, figure sur le rapport d’appréciation de la Cour des comptes sur l’avant-projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2016. Un passage du document attire particulièrement l’attention. Ainsi, un des Départements pointés pour manquement par la Cours des Comptes n’est autre que le Ministère du Travail. Le département en charge du Travail ne s’est pas acquitté des cotisations de ses travailleurs. Au total, pas moins de sept (7) Ministères ont été épinglés pour non- acquittement (partiel ou total) des redevances auprès de la Caisse nationale d’assurances sociales (CNAS). Il s’agit du Ministère de la Santé, du Travail, de la Solidarité, mais également de la Culture, de la Communication, de la Jeunesse et des Sports, et des Moudjahidines. Ainsi, le Ministère de la Jeunesse et des Sports tient la tête du podium avec une dette de 338 millions 90 mille Dinars. Au total, les redevances de la CNAS, non-encaissées, durant l’année 2016 s’élèvent à 33 milliards et 899 millions de Dinars.