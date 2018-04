CNAS : 552 accidents mortels déclarés en 2017

La directrice de la Prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), Fatiha Tiar a fait état de quelque 48.000 accidents de travail, dont 552 mortels, déclarés à la CNAS en 2017. En marge d'une rencontre organisée par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, Mme Tiar a indiqué que "48.382 accidents de travail, dont 552 mortels, ont été déclarés en 2017 à la CNAS", précisant que "4.436 accidents, dont 31 mortels, ont concerné des jeunes travailleurs de moins de 25 ans". Evoquant les actions de prévention et de sensibilisation menées par la CNAS, Mme Tiar fait état de l'organisation en 2017 de programmes de formation en matière de prévention de risques professionnels au profit de 24.252 stagiaires et apprentis au niveau national ainsi que d'autres programmes de formation au profit de 136 formateurs sur les principaux équipements de prévention et d'hygiène. A ce propos, Mme Tiar a annoncé le lancement à partir du 3 mai prochain d'une campagne nationale de sensibilisation sur les principaux équipements de protection individuelle dans le milieu du travail sous le slogan "Equipements de protection individuelle, obligation pour l'employeur, droit pour le travailleur". Par ailleurs, le Secrétaire général au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Khiat a déclaré à l'ouverture des travaux de cette rencontre, que le bilan des accidents de travail a enregistré une baisse de 15% durant les 5 dernières années, soulignant que les services de l'Inspection de travail ont effectué durant les 3 dernières années 690.000 sorties d'inspection et de contrôle en matière de prévention des risques professionnels et de conditions du travail.