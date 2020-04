CLUB SCIENTIFIQUE ‘’PHENIX’’ DE SAIDA : Distribution de 450 paniers de denrées alimentaires aux nécessiteux

Les opérations de solidarité durant ce mois sacré se multiplient au niveau du chef-lieu de la wilaya de Saida et ses zones d’ombre .450 paniers de denrées alimentaires ont été distribués aux familles qui pataugent dans la pauvreté et la débine par l’association du club scientifique ‘’Phénix’’ .Selon son représentant, Mr Madani Mustapha , ce nombre de paniers a été distribué grâce aux bienfaiteurs et autres personnes .Outre les actions caritatives , l’association contribue aussi à la désinfection des établissements scolaires et autres structures à l'image de l'université ‘’Dr Moulay Tahar’’. Mr Madani ajoute que durant les jours à venir , une opération de circoncision touchera les enfants issus du milieu défavorisé .Une autre opération de distribution du couffin estimé à plus de 3500 DA verra le bout du tunnel à la mi de ce mois de rahma.