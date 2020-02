CLINIQUE ‘’ MERE ET ENFANT’’ DE MOSTAGANEM : Plus de 8500 naissances par an !

Selon les déclarations de certaines familles de parturientes qui sont venues accoucher au niveau de la clinique de la mère et de l’enfant, sise au nouveau de la « cité Saez », de Mostaganem, appelée communément « clinique Lalla Kheira » , l’accueil laisse à désirer et notamment une qualité de service qui est en deçà de ce qui est attendu : ceci dit, elles ne voient pas d’un bon œil les conditions dans lesquelles les femmes accouchent. A ce sujet, le directeur de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Mostaganem a indiqué à un confrère de la presse que les services que rend cette maternité sont acceptables et ce serait plutôt une appréciation abusive avec une certaine exagération de la part des usagers, en termes d’accueil, qui jette gratuitement un discrédit mal placé sur cet établissement noble. Prenant à son compte sa défense, le DSP a indiqué que cet établissement fonctionne sous une centaine pression en indiquant que, pour le dernier trimestre écoulé, dans la « clinique de la mère et l’enfant », ont été effectués pas moins de 1700 accouchements .Il a fait remarquer par ailleurs que les naissances enregistrées chaque année dans cette clinique dépassent le nombre de 8.614 et ce en plus des quelque 27.815 examens effectués au profit de femmes enceintes devait-il préciser. Toutefois, le directeur de la DSP n’a pas exclu qu’il y a des mesures qui sont prises pour corriger les quelques lacunes d’ordre organisationnel qui ont été relevées tout en rappelant que cette « clinique de la mère et l’enfant, Benbadra Zohra » n’est encadrée que par un effectif disponible se résumant à quatre (04) spécialistes en obstétrique, pour le moment .