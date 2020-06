CLINIQUE ‘’MERE – ENFANT’’ DE MOSTAGANEM : Don d’un tunnel sanitaire par ‘’El Islah wel Irshad’’

Il ne fait aucun doute que les équipements de quelque nature que ce soit sont les bienvenus en ce sens qu’ils apportent un plus aux entreprises et notamment à celles de la Santé particulièrement en cette période où le Coronavirus SRAS CoV2, se montre très invasif. Dans ce cadre, M.Zine Feddag, responsable des structures auprès de la DSP (Direction de la santé et de la population)de Mostaganem a indiqué que la clinique de la mère et de l’enfant de Mostaganem, vient de bénéficier d’un don d’un tunnel de désinfection sanitaire qui a été offert par l’Association de bienfaisance « El Islah wel Irchad ».A cet égard, il a tenu à la « féliciter pour l’heureuse initiative de ce geste très utile qui vient renforcer les capacités de prévention sanitaires contre la propagation de la maladie virale Covi-19 et rendre ,par la même occasion, un service appréciable à ce type d’ établissement de la santé »,a-t-il dit. Il a rappelé par ailleurs que l’hôpital « Che Guevara » de Mostaganem est équipé de deux (02) tunnels de ce genre, un à l’hôpital de Aïn Tedelès, un à l’hôpital de Sidi Ali et un prochain pour le nouvel hôpital de Mesra. Rappelons en outre que, dans le même contexte et chapitre d »équipements, la direction de la protection civile de la wilaya de Mostaganem a elle aussi bénéficié d’un tunnel désinfection, spécialement adapté pour traiter le matériel roulant de grand gabarit et qui est lui aussi, le fruit d’un don de la part d’une entreprise industrielle privée.