CLASSEMENT MONDIAL DES ARMEES : L’ANP parmi les 30 puissances mondiales

L’Algérie perd quatre places dans le classement mondial des armées les plus puissantes. Ce classement établi par Global Firepower index met l’ANP au 27e rang mondial sur 137 pays contre le 23e rang obtenu l’année dernière. Le Maroc perd six places, passant du 55e au 61e rang. Ce classement est établi sur 55 critères. Il ne dépend pas uniquement de la quantité d’armes disponibles dans le pays concerné, mais aussi, et surtout de leur diversité. Selon le Global firepower index 2019, l’Algérie compte une armée de 280 000 éléments, dont 150 000 réservistes. L’aviation militaire de l’Algérie dispose de 551 appareils dont 103 avions de combat et 113 d’attaque, ainsi que 284 hélicoptères dont 46 de combat. En outre, l’armée de terre compte 2 475 chars, 6 900 véhicules blindés (Classée 9e mondialement) et 400 unités d’artillerie automotrices. L’Algérie dispose aussi de 85 moyens navals, dont 23 patrouilleurs, 6 sous-marins, 5 frégates et 6 corvettes. Cependant, le rapport fait savoir que l’Algérie n’a ni porte-avions ni destroyers.