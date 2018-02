CLASSEMENT FORBES : Rebrab 6ème fortune africaine

La fortune du patron de Cevital M. Issad Rebrab a été classée la 6ème fortune en Afrique, d’après le dernier classement du magazine américain Forbes, qui a publié sa liste annuelle des milliardaires africains. Selon Forbes, la fortune du PDG de Cevital a progressé de 1 milliards de Dollars en un an, en passant de 3 à 4 MDS de Dollars, ce qui lui fait gagner 3 places sur le podium des milliardaires africains, en passant de la neuvième à la sixième place. Le magazine américain, a relevé que les milliardaires africains en plus d’être plus riches, leur nombre a progressé en passant de 21 à 23 entre 2017 et 2018, avec une fortune totale de 75,4 milliards de dollars, contre 70 milliards en 2016. Forbes a noté également que le top 5 est resté inchangé. Comme les précédents classements, la première fortune africaine est détenue par le géant nigérian du ciment Aliko Dangote, avec 12,2 milliards de dollars.