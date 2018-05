CLASSEMENT DES SALAIRES EN PAYS ARABES : L’Algérie à la douzième place

Le classement décroissant de la moyenne salariale dans les pays arabes a été rendu publique par le site « Alarabia.net », affichant les pays du golfe en tête de liste, et laissant l’Algérie à la traine des pays qui sont en pleine guerre et en plein conflit. Les Emirats Arabes Unies viennent en tête de liste, avec 3 235 dollars Us, soit environs : 485 250 DA, ou 48.5 millions de centimes. En bas de la liste viens la Syrie, avec 100 dollars Us, soit environs : 15 000 DA. L’Algérie à son tour est classée en 12e place, en bas de la liste avec un salaire moyen de 293 dollars par mois, soit 35 700 DA. Ainsi, le salaire moyen d’un employé aux Émirats arabes unis est égal au salaire moyen total de ceux de Palestine, d’Irak, de Jordanie, du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et d’Égypte.