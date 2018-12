CLASSEMENT DES PUISSANCES MILITAIRES : L’Algérie 2ème puissance africaine

Selon le rapport annuel du site américain Global Fire Power (GFP), l’Algérie prend la deuxième position des armées les plus fortes du continent juste après l’Egypte. Ce rapport qui classe des données de 136 pays, place le pays des pharaons la première puissance africaine et la douzième position mondiale, derrière l’Italie et devant l’Iran. En deuxième position se trouve l’armée algérienne (avec 520.000 militaires actifs et 272.350 réservistes) et qui se classe au 23e rang mondial. Viennent ensuite les armées de l’Afrique du Sud et le Nigeria, qui occupent respectivement les 33e et 43e places mondiales. En cinquième position des armées les plus fortes du continent se trouve l’Angola, qui est mondialement dans le top 50, avec une 46e place. Pour ce qui est des autres puissances militaires dans le top 10 africain, figurent l’Ethiopie en cinquième position continentale et 51e mondiale, ensuite le Maroc (55è), puis le Soudan (70è) et la Libye (74è), et enfin l’armée de la République démocratique du Congo, qui est 75e à l’échelle mondiale.