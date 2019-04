CLASSEMENT DES PUISSANCES MILITAIRES AFRICAINES : L’Algérie 2ème puissance militaire

Le site américain Global Fire Power (GFP) a publié son classement 2019 des puissances militaires africaines. Pour cette année, 34 pays du continent ont été analysés afin de déterminer les poids lourds du continent en matière de défense. Comme en 2018, l’Egypte reste la première puissance militaire du continent et la 12ème au niveau mondial (sur 137) avec un score de 0,2283. Avec plus de 211 avions de combat, le pays dirigé par Abdel Fattah al-Sissi possède la 9ème puissance aérienne au monde. Il est suivi par l’Algérie qui enregistre une baisse dans le classement mondial en passant à la 27ème place (contre la 23ème place en 2018), mais qui maintient sa position de 2ème puissance militaire africaine avec un score de 0,4551. L’Afrique du Sud (0,5405 point), le Nigeria (0,7007 point) et l’Ethiopie (0,7361 point) occupent respectivement la 3ème place (32ème mondial), la 4ème place (44ème mondial), et la cinquième place (47ème mondial). Ce top 5 africain est immédiatement suivi de l’Angola (6ème africain et 58ème mondial), détrôné par l’Ethiopie, mais qui avec un score de 0,8154 reste devant le Maroc. Ce dernier (7ème africain) occupe la 61ème place mondiale avec un score de 0,8244, suivi du Soudan (8ème africain et 69ème mondial) avec un score de 1,0051. La RDC (9ème africain et 72ème mondial) ainsi que la Libye (10ème africain et 77ème mondial) complètent le top 10 africain, avec respectivement des scores de 1,0631 et 1,2349.