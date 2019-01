CITES URBAINES’’ CHEMOUMA’’ ET ‘’5 JUILLET ‘’ : Les citoyens réclament la réhabilitation des immeubles

Les habitants logeant dans les bâtiments situés à la Salamandre ne cessent de manifester un grand sentiment de joie et de satisfaction quant à l’aménagement de leurs bâtiments qui a touché la réfection des cages d’escaliers qui se trouvaient dans un état lamentable en plus de l’embellissement extérieur qui a donné une image moderne à la cité où les immeubles ont été repeint avec une couleur conforme à la nature des lieux. Dans ce contexte, les habitants de la cité Chemouma et 5 juillet demandent ayant pris acte de cette bonne initiative lancent un appel pressant à leur tour aux autorités concernées de lancer la même procédure d’aménagement de leurs immeubles qui connaissent le même sort des bâtiments de la Salamandre, sachant pertinemment qu’ils ont été occupés par leurs habitants depuis plus de 20 ans. Notant que plusieurs immeubles se trouvent dans un état de dégradation avancé, car les rampes d’escaliers présentent un vrai danger pour les enfants et les personnes âgées. Par ailleurs, les jeunes résidents au niveau du 1er carré du quartier de Chemouma, ont décidé de prendre en main le problème de l'insalubrité touchant leur quartier, car ils organisent à chaque fois, une action de volontariat pour nettoyer les ruelles de la cité et les entrées des immeubles. Ces derniers nous ont également affirmé que cette opération est répétée à chaque fois que la cité a besoin d'un brin de toilette. Ils ont planté des fleurs et autres arbustes pour agrémenter leur cadre de vie. «Sollicités pour venir en aide à ces bénévoles pour leur fournir des équipements concernant l’installation d’une aire de jeux pour les enfants qui n’ont pas trouvés où s’épanouir.