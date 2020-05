CITE WIAM (EX-RADAR) - MOSTAGANEM : Bientôt plusieurs opérations pour améliorer le cadre de vie des citoyens

Plusieurs opérations d’aménagement urbain retenues en vue de l’amélioration du cadre de vie des citoyens et de répondre aux préoccupations de la population de l’extension Est de la circonscription administrative de Mostaganem seront "bientôt" entamées, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Ces opérations cibleront notamment les unités de voisinage (UV) de la cité Wiam (ex-radar) ayant enregistré un déficit en matière de commodités a précisé la même source, détaillant que des projets de revêtement de chaussées, d’installation des panneaux de signalisation routière et de renforcement de l’éclairage public et de création d’espaces de détente, seront "incessamment" lancés. La même source a également relevé que 80 locaux de la cité AADL de l'UV 21 seront "bientôt" attribués aux jeunes entrepreneurs et commerçants "après l’achèvement des procédures administratives d’usage", soulignant que la démarche vise à lancer l’activité commerciale dans cette zone. Aussi, l’approvisionnement en eau potable (AEP) sera renforcé dans cette agglomération urbaine "au début de l’année prochaine" à la faveur du début des travaux d’une nouvelle station de pompage, d’une capacité de 150 litres/seconde, ont indiqué, de leur côté, les services de la direction des ressources en eau de la wilaya qui ont fait savoir que l’entrée en service de cette station de pompage permettra d’assurer aux habitants de cette zone un approvisionnement en eau, en h24. Une agence commerciale d’Algérie Télécom est en cours d’aménagement et sera "prochainement" ouverte afin de faciliter le raccordement des logements de l’extension Est de la ville de Mostaganem en fibre optique, a déclaré de son côté un responsable local de la poste et des télécommunications.