CITE LA SALAMANDRE (MOSTAGANEM) : Le vandalisme contre les abribus persiste…

Quel que soit l’auteur d’une dégradation du mobilier urbain, il n’y a aucune raison à défigurer les espaces urbains d’autant plus que cela représente des coûts conséquents pour nos Communes, en particulier pour celle de Mostaganem qui n’en finit pas d’en pâtir. Les derniers en date sont les deux abribus de la Cité Salamandre dont le premier, est dédié surtout aux étudiants de la faculté de droit et des sciences administratives. Une partie de son vitrage a volé en éclats et pourtant, il n’est qu’à quelques pas du siège de la sûreté urbaine de la « Salamandre », ce qui suppose que les malfaiteurs on bien choisi le moment de leur forfait. Quant au second abribus, c’est celui qui est implanté au niveau de la station de bus de transports urbains sur la ligne Mostaganem-Salamandre. Dans ce cas, les vandales ne sont pas allés de main morte, puisque les dégâts occasionnés à ces abribus sont conséquents. Non seulement, le vitrage a volé en éclats avec des débits jonchant les alentours de cet abri mais encore, sa toiture a été éventrée sans ménagement dans une tentative désespérée de rendre ce meuble de service public, inutilisable. Pour rappel, nous savons que le code pénal définit ces actes comme la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui et prévoit des peines pouvant aller à quelques années d’emprisonnement et une amende de plusieurs milliers de dinars selon les circonstances. Par ailleurs, pour beaucoup de gens avertis, ces actes graves d’incivilités envers le mobiliers urbain, ne peuvent pas être totalement contrôlés, du fait qu’ils sont souvent opéré à une heure tardive de la nuit ou au petit matin .Et alors la lancinante question qui se pose de manière redondante est : quels sont les moyens mis en œuvre pour empêcher de tels dégâts qui coutent très chers, chaque année, au Budget Communal, souvent réduit à sa simple expression ? Les meubles des lieux publics tels que, par exemple : les bancs du « Boulevard Ahmed BenBella » (Salamandre), ceux des aires de jeux des enfants des cités urbaines, les grillages et autres de stades de proximité (cas de la cité de Chemmouma) et autres subissent souvent des dégradations notamment parce que les vandales peuvent commettre leurs méfaits sans être vus. Pour parer à cela, il faudrait peut-être trouver des solutions pertinentes. Une surveillance en conditions banalisées pourrait éventuellement et par exemple lutter contre ce vandalisme furtif pour au moins dissuader les éventuels prétendants à ce genre de dégradation. Quoi qu’il en soit, nos APC gagneraient à s’intéresser à la protection de biens du mobilier urbain si utile à nos concitoyens et à la communauté toute entière.