CITE EL HOURIA (MOSTAGANEM) : Trois frères dealers et leur fournisseur arrêtés

Durant la période du Ramadan, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de la Police Judiciaire, relevant de la Direction de la Sureté de la wilaya de Mostaganem sont parvenus à démanteler un réseau de narcotrafiquants impliquant 3 frères, habitants le quartier de « El Houria », à Mostaganem et leur présumé principal fournisseur de stupéfiants, le dénommé « El Achâchi ». Considérés par la police, comme dealers récidivistes, les éléments de cette bande sont âgés entre 36 et 38 ans, a-t-on appris de source sécuritaire qui indique que ces trafiquants de drogue menaient leur activité au niveau de leur domicile, précité. Agissant sur information et après enquête minutieuse de vérification, munie également, d’un mandat de perquisition, délivré par le Procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem, la BRI a interpellé l’un des frères en l’occurrence « Kh.B », près de son domicile. Celui-ci, précise la source sécuritaire a opposé une farouche résistance aux agents de la Police Judiciaire dans une vaine tentative d’échapper, par la fuite, à son arrestation. Ayant été maitrisé et fouillé, il fut découvert en sa possession et saisi, 13 morceaux de drogue conditionnée pour la revente, d’un poids de 5,80 grammes et ce, en plus d’une somme de 12.500,00 DA, comme revenu de la vente de la drogue.