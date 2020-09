CITE EL-ARSA (MOSTAGANEM) : Un bus s’enfonce violemment dans une maison

Les éléments de la protection civile relevant de l'unité secteur « Amirouche » de Mostaganem sont intervenus dans un accident de la circulation, qui a eu lieu avant-hier, vers 11h15 mn, au niveau du quartier « Ayachi Belhadj » Al Arsàa , a-t-on appris. L’incident s’est produit quand un bus de transport de voyageur de marque « Isusu » appartenant à un particulier, a perdu le contrôle et a dérapé pour aller percuter par la suite de plein fouet le mur extérieur d'une maison située à proximité de la voie publique, créant un climat de panique chez les résidents de la maison. Heureusement que cet incident n'a pas causé de blessures, seulement quelques dégâts matériels. Face à cette situation, les services de la protection civile appellent les conducteurs de la route à plus de vigilance et au respect du code de la route afin d’éviter ce genre d’accidents a-t-on précisé.