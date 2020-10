CITE DJEBLI MOHAMED (MOSTAGANEM) : Les pompiers aident une femme à accoucher chez elle

Les sapeurs-pompiers relevant de l’unité principale de Mostaganem ont reçu avant-hier vers 9h40 mn, un appel d’urgence de la cité Djebli Mohamed, pour l’évacuation d’une femme, âgée de 42 ans, dont la grossesse est arrivée à terme. Par faute de temps, et au moment de l’appel, la maman a réussi à donner naissance à une fille, en son domicile. Arrivés juste après l’accouchement, ce sont 3 agents et un médecin officier de la protection civile, qui prendront en charge médicalement l'enfant et la mère qui ont été examinés et transportés par la suite à la maternité. La maman et le nouveau-né se portent bien. Notons que plusieurs opérations d’accouchement ont été réalisées avec succès par les agents de la protection civile depuis le début de l’année en cours a-t-on ajouté. Toujours au service du citoyen, ces éléments de la protection civile méritent tout le respect pour le travail qu’ils accomplissent avec professionnalisme et sagesse pour sauver des vies humaines.