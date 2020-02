CITE DES 350 LOGEMENTS (MOSTAGANEM) : 7 familles menacées par les éboulements depuis 11 ans

Ses voisins et elle ont déclaré avoir introduit une pétition auprès de notre quotidien pour porter leur voix plus haut et sensibiliser les autorités locales concernées ,pour la prise en charge de ce dilemme dans lequel ,l’Office de promotion de la gestion immobilière (OPGI) et l’Assemblée populaire communale (APC) de Mostaganem, se rejettent, l’un sur l’autre, la responsabilité de réparer le mur de soutènement effondré, depuis 2008.Selon les déclarations des sept résidents dudit immeuble « F » .Ces derniers affirment vivre un véritable calvaire et particulièrement, ceux qui occupent des logements au niveau du rez-de-chaussée, à chaque pluie qui tombe et celle des pluies orageuses est des plus terribles, pour eux. Ils précisent que les fortes précipitations de pluies hivernales ne sont pas absorbées, ni canalisées et se déversent par la faille creusée au niveau du mur effondré. Dans cette situation, la détresse est à son comble, selon les résidents de l’immeuble, qui expliquent que l’écoulement sauvage de l’eau de pluie charrie terre sable, gravillons et autres matières qui obstruent immanquablement les avaloirs. Et, de ce fait, ajoutent ils, cela se traduit par des dépôts de terre sableuse qui s’accumulent sur toute la longueur de l’immeuble ainsi que l’entrée atteignant souvent le niveau des fenêtres ainsi que des balcons des logements du rez-de-chaussée. Les habitants, de l’immeuble en question, font savoir qu’ils sont exaspérés et fatigués de cette situation, qui ne s’est pas réglée depuis 11 ans. Les tergiversations des uns et des autres (APC et OPGI) à s’entendre sur la responsabilité de prise en charge de la remise en état du mur effondré sont à l’origine de ce problème affectant l’immeuble. Les résidents de cet immeuble en question assurent que, depuis l’année 2008, ils ont saisi par écrit, les autorités locales et n’ont reçu aucune réponse au sujet de cette affaire. C’est pourquoi, par le biais de la presse, ils entendent donner une large diffusion de cette carence dont ils disent être des malheureuses victimes et que quelque part, un responsable de haut niveau veille bien user de son autorité et de son poids pour faire bouger les choses dans le bon sens du dénouement heureux de ce cas.