CITE DES 320 LOGEMENTS A TISSEMSILT : Le changement des candélabres provoque la confusion

Le changement des crosses de lampadaires par d’autres a créé une certaine pagaille sur cet important axe routier donnant accès à plusieurs quartiers ainsi qu’au centre-ville qui était éclairé il n y a pas longtemps en LED par un projet qui ne date que de moins de deux années. En effet, au temps où on lutte contre le gaspillage des deniers publics et au moment où une grande partie de la ville de Tissemsilt est toujours dépourvue d’éclairage public, la surprise est venue de ce soi-disant projet où il été décidé le changement des crosses y compris les lampes en LED en les remplaçant par d’autres qui n’ont rien de miracle d’autant plus que ce tronçon routier ne nécessitait que le changement des lampes « grillées ». En somme, une dépense pareille pour ne pas dire gaspillage pouvait être évitée si certaines parties avaient fait leur travail comme il leur est exigé par la loi qui stipule dans son fond qu’une telle opération ne devait être enregistrée comme priorité et exécutée rapidement notamment en ces temps de fin d’année et de vaches maigres, comme si on voulait cacher quelque chose au moment où des quartiers entiers sont dépourvus d’éclairage public et d’autres qui souffrent depuis des années du noir à cause de la défaillance des lampes. …