CITE DES 300 LOGEMENTS (MOSTAGANEM) : Un ‘’ cimetière de bus’’ en plein centre-ville

C’est en ce sens, que des citoyens craignant une éventuelle prolifération d’autres véhicules et nuisances, venant s’ajouter aux bus qui déjà constituent ce qu’on pourrait appeler un ‘’ cimetière de véhicules’’ dans leur quartier des 300 logements, nous ont contactés, photo à l’appui afin d’interpeller par le biais de notre journal, les autorités concernées, pour freiner cette nouvelle forme d’incivisme. Nourris par les valeurs universelles sacrées très encrées dans notre société musulmane, à la recherche de quiétude, d’hygiène, de respect de l’environnement et sauvegarde des espaces verts, ces derniers espèrent que leur cri d’alarme trouve écho auprès de qui de droit, dans le souci de mettre un terme à ce genre de désagrément avant qu’il ne prenne de l’ampleur et ne ternisse la cité déjà affectée par certaines nuisances. Un tel état de fait, ajoutent-t-ils, ne peut que nuire à la réputation de la ville et très particulièrement à cette cité, où ces carcasses de véhicules semblent abandonnées à leur sort et à l’usure du temps. L’espace en question se trouve entre deux immeubles où vivent plusieurs familles, il est également situé au dos du mur de l’enceinte qui clôture le centre de proximité des impôts sise, les 300 logements. Cette démarche est entreprise, dans le but de préserver le cadre de vie privilégié et redonner au quartier son image d’avant dont bénéficiaient les voisins, afin de sauvegarder les règles au bien vivre ensemble, concluent ces citoyens. Ces derniers signalent d’autre part, qu’une telle situation ne fait que causer davantage de préjudice à leur bon voisinage et surtout à l’environnement.