CITE DANS PLUSIEURS AFFAIRES DE CORRUPTION : Mandat d’arrêt officiel contre Abdeslam Bouchouareb

Cité dans plusieurs affaires de corruption, un mandat d’arrêt international a, officiellement, été lancé, la semaine dernière, à l’encontre de l’ancien ministre de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, a rapporté le quotidien Liberté. Bouchouareb devait comparaître Mercredi dernier avec l’ancien ministre de l’Industrie Youcef Yousfi, devant le juge d’instruction près la Cour suprême dans les affaires de Sovac et de Kia El-Djazaïr. Étant absent, la justice a décidé de lancer la procédure pour délivrer un mandat d’arrêt international à son encontre en vue de son extradition vers l’Algérie pour être entendu et jugé dans de lourds dossiers de crimes économiques et de corruption.