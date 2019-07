CITE ‘’CNEP IMMO’’ DE LA ROUTE D’ORAN : Un particulier squatte une parcelle !

La cité ‘’CNEP Immo’’, sise à la route d’Oran a été conçue juste pour recevoir des logements promotionnels qui ont été cédés aux épargnants et autres clients de la caisse d’épargne à des coûts avoisinant les 900 millions de centimes, selon des informations. Quant au reste de son périmètre, il a été réservé à des espaces verts et autres allées pour la circulation de ses habitants. Elle a été clôturée par une enceinte, et seuls ses magasins de commerce situés au rez-de chaussés avaient une vue qui donnait sur l’extérieur. Malheureusement, elle vient de perdre un peu de sa tranquillité et son calme avec la ‘’poussée’’ si inattendue d’une construction au sein de périmètre interne. Notons à ce sujet , que le plan d’occupation des sols de cette cité ne prévoyait aucune autre construction sur son périmètre ,qui est régi selon un cahier de charges et un plan des lieux où rien ne devrait prendre place, malheureusement, selon la déclaration des résidents, une nouvelle construction semble prendre forme et risque fort de priver de vue certains de ses habitants qui déplorent déjà une telle intrusion. Selon d’autres informations, l’assiette en question a été attribuée à un particulier qui compte construire une clinique médicale au sein de son périmètre qui devait être protégé et non subir un tel squat. Aujourd’hui, certains citoyens de la cité se demandent comment ce particulier a pu obtenir ce lot qui leur servait de lieu de rencontre et de jeux pour leurs enfants. Ils interpellent les autorités concernées pour lever le voile sur ce dernier bradage du foncier qui demeure si malmené à Mostaganem.