CITE CHEMOUMA : Un affaissement de la chaussée suite à une fuite d’eau

Un affaissement de la chaussée s’est produit dernièrement à la cité Chemouma en face de l’école « Hamidi Benchaa », près de la station de Benchenni, ce qui a causé une fuite d’eau, au débit très important d’eau potable. Notant plus que l’année dernière un des automobilistes a plongé avec son véhicule à l’intérieur d’un fossé gigantesque qui s’est formé sur cette même route, alors qu’hier un autre automobiliste fut bloqué avec son véhicule de type picanto à l’intérieur d’un autre fossé qui s’est formé subitement, sur la dite route, heureusement qu’il s’en est sorti grâce aux efforts des conducteurs qui ont pu l’aider. « On ne sait comment un tel affaissement s’est produit. Et ce, sans compter la perte d’une quantité d’eau énorme, en plus du risque majeur pour les automobilistes qui fréquentent H24 cette route. Car à chaque fois qu’un automobiliste, tente d’éviter ce fossé pour ne pas endommager son véhicule, se trouve en face du véhicule qui arrive en sens inverse, une manœuvre dangereuse, certes qui risque un accident, mais que faire en face d’une telle situation alors qu’il suffit d’un peu de volonté et une conscience professionnelle pour remettre les choses en ordre et éviter de tels désagréments qui nuisent aux citoyens .