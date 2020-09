CITE CHEMOUMA (MOSTAGANEM) : Dégradation de la route après travaux

Plusieurs automobilistes ont dénoncé l’état de la route qui se trouve toujours en dégradation très avancée au niveau des deux fermes menant à la station de « Benchenni », puisque plusieurs accidents ont été enregistrés récemment en raison de ce problème. S'ajoute à cela le manque des couvercles des bouches d’égout qui ont été volés, ce qui constitue un énorme danger pour les usagers de la route, les motocyclistes et même les piétons sur la voie publique pendant la nuit. Malgré que les citoyens ne cessent de déplorer cette lamentable situation, des crevasses, et autres fossés irréguliers caractérisant le quartier de Chemouma sont perçus avec inquiétude par la population notamment après le lancement des travaux de réparation d’une fuite d’eau qui se répète pour la énième fois au niveau de ladite route. A chaque fois où un automobiliste, tente d’éviter le fossé pour ne pas endommager son véhicule, il se trouve face à un véhicule venant en sens inverse, une manœuvre dangereuse et c’est le risque de l’accident. Que faire face à une telle situation alors qu’il suffit d’un peu de volonté et une conscience professionnelle pour remettre les choses en ordre et éviter de tels désagréments qui nuisent aux citoyens .