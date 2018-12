CITE ‘’BELVEDERE’’ - MOSTAGANEM : À quand la fermeture du bar à ciel ouvert ?

Les citoyens de la cité "Belvédère" et plus particulièrement ceux des blocs de bâtiments, proches du chemin de fer et de l'espace boisé ont assez de peine à dormir tranquillement au cours de la nuit suite à un vacarme assourdissant et incessant. Les lieux cités sont squattés dès le coucher du soleil par des individus à la recherche d'un coin isolé pour se livrer à la consommation de boissons alcoolisées. Malheureusement, ce manège ne prend fin qu'aux premières heures du jour, et a fini par indisposer énormément les résidents de la cité. Certains énergumènes de ces bandes qui ne semblent point s'inquiéter du confort des habitants de la cité, ne se contentent pas de cuver leur breuvage sans se bagarrer de temps à autre et provoquer un chahut ininterrompu nécessitant l'intervention de tous les "autres clients" du bar à ciel ouvert. Cette déplorable situation gêne les citoyens de la cité, dont certains n'hésitent point à sortir de nuit pour réclamer le silence, mais finissent toujours par se replier, sous les insultes et le jet de pierres. En face d'une telle anarchie et une atteinte à l'ordre public et à la paix publique, les résidents de la cité interpellent les autorités locales et sollicitent l'intervention de la force publique pour débarrasser les lieux indiquées de cette vermine qui les a transformés malheureusement en un haut-lieu de débauche !