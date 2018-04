CITE AIN LORENT A TISSEMSILT : La présence d’une mare d’eau menace les habitants

Constatant la détérioration du cadre de vie de plus en plus peu enviable notamment dans certains quartiers de la ville de Tissemsilt, les gens se sont légitimement interrogés sur le rôle des élus et de certains services concernés par l’amélioration du cadre de vie de la ville et sur l’état actuel des quartiers et autres cités qui n’augure en rien de bon pourtant, on avait longtemps évoqué ces problèmes d’une part et le manque de civisme chez certains citoyens notamment sur la présence des mares d’eau devant leurs propres habitations. En effet, cela fait une éternité que le commun des citoyens habitant à proximité de la cité Halil Abdelkader plus connue par Ain Lorent ne cesse de s’interroger sur le risque que présente un grand trou rempli d’eau puante devant des blocs qui sont habités par des dizaines de familles ayant logiquement de petits enfants et sur le silence observé jusque là quant à une simple opération de réfection qui consiste en le remplissage de ce grand trou par de la terre, la présence de cette mare d’eau provoquée par les pluies qui avaient caractérisé la région ces derniers temps a été constaté depuis longtemps dans cette cité juste à proximité des blocs d’habitations et de la mosquée mais aucun geste n’est venu de la part des responsables concernés pour éviter d’éventuelles mauvaises conséquences, l’appel est donc lancé afin de trouver une solution à ce problème environnemental.