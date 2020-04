CITE ABANE RAMDANE (MOSTAGANEM) : La police déjoue une tentative de cambriolage

Les forces de police judiciaire de la troisième sûreté urbaine ont réussi à arrêter cinq personnes, dont trois mineurs résidents à Mostaganem, qui ont tenté de pénétrer dans l'un des logements inoccupés de la Cité "Abane Ramdane", dans le but de voler son contenu et ce, en profitant de l'absence de son propriétaire, hospitalisé pour une quarantaine sanitaire. L'opération est intervenue vers deux heures du matin, après qu’une patrouille de police de la même sûreté urbaine ai remarqué que des individus se sont enfuis en courant, à la simple vue des policiers. Une course poursuite a été engagée en direction des suspects qui ont finit par être arrêtés où l'un d'eux était en possession d'un tournevis qui devait servir à forcer la serrure de l'appartement ciblé Les suspects, confrontés aux actions qui leur ont été attribuées, ont tous reconnu avoir accepté l'idée de voler la résidence susmentionnée, du fait qu'elle n'était pas occupée par son propriétaire , ce qui leur faciliterait l'opération de vol, d'autant plus qu'ils ont été pris en flagrant délit de fuite par les éléments de la sûreté. Accusés de constitution d'une association de malfaiteurs, de tentative de vol par effraction dans des circonstances nocturnes, et violation de l'état de confinement partiel décrété par l'Etat, les mis en cause ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Mostaganem.