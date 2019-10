CITE AADL IMMO D'ES-SENIA (ORAN) : Eclatement de la conduite principale des Bloc E et D

Depuis dix jours, une conduite principale de la cité AADL IMMO, notamment au niveau des blocs E et D, déverse ses eaux à cause de la qualité des équipements qui ont été installés par l'entreprise réalisatrice dudit projet relevant du secteur de l'hydraulique. En effet, selon le témoignage des résidents, où une vidéo du grand trou (piscine à ciel ouvert) a été postée sur les réseaux sociaux, montre des tuyaux de mauvaises qualité d'une épaisseur de 250 mm de diamètre qui ont été branchés sur des tuyaux de diamètre de 50, ce qui a provoqué ces éclatements dus à la forte pression d'eau. Les résidents, craignent pour leurs enfants écoliers, qui transitent par cette route et qui risquent à tout moment de tomber et se noyer dans ce grand trou de 2 mètres de profondeur ressemblant à une piscine à ciel ouvert où l'eau coule en permanence. Des pertes d’eau immenses sont enregistrées au quotidien et ce depuis 10 jours, et à l'heure actuelle, aucun des services concernés, notamment la SEOR qui ne se serait pas manifestée pour stopper ces pertes d'eau qui sont entrain de dédommager toutes les ruelles de cette toute nouvelle cité. Aucun des responsables des cités AADL IMMO, des élus locaux et même ceux de la SEOR n'ont pu intervenir pour procéder à la fermeture de la vanne pour vider la conduite au niveau de cette localité d'Es-Senia , où la circulation automobile n'a pas été déviée vers une autre direction, ce qui représente un grand danger pour des automobilistes qui veulent emprunter cette route, risquent à tout moment de tomber dans ce grand trou rempli d'eau d'une profondeur de 02 mètres de profondeur. Par ailleurs, l'on a appris que les travaux de réparation de la canalisation, de 2 m de hauteur risque de prendre plus de deux jours, et ceci se répercutera négativement sur l'alimentation en eau potable de cette importante cité résidentielle d'Es-Senia, mais malheureusement jusqu'à l'heure actuelle rien n'a été fait pour remédier à ce problème qui perturbe toute une grande cité. Devant cet état de fait, il est temps que les pouvoirs publics procèdent en toute urgence au lancement des travaux de réparation des vannes de distribution qui sont de mauvaise qualité. Les résidents interpellent le wali d'Oran pour leur venir en aide afin que ces perturbations d'eau ne se reproduisent plus.