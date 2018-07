CIRCULATION ROUTIÈRE A MOSTAGANEM : L’incivisme des conducteurs dénoncé

En effet, le problème de la circulation routière prend ces derniers temps des proportions alarmantes qui fait stresser les citoyens mostaganémois, ce facteur se définit par le non-respect du code de la route ou bien du manque de civisme et de citoyenneté. Pour la ville des mimosas, ce problème a été toujours lié à l’incivisme des usagers de la route, car chacun essaye d’user de la force devant l’autre pour finir bloqué dans ces ronds-points et boulevards pendant des heures, causant des fois même des disputes entre ces conducteurs fâchés à cause d’une longue durée d’attente. Généralement et pour pallier à ce problème, les gestionnaires de la ville ont transformé plusieurs intersections sous forme de ronds-points afin de faciliter la circulation des véhicules, car devant chaque rond-point, le conducteur doit céder le passage à celui qui est déjà engagé grâce aux panneaux de signalisation du code de la route implantés. Mais malgré ces efforts, ces malheureux conducteurs sont souvent bloqués aux nombreux ronds-points de la ville comme ceux de la cité Zaghloul, ou même celui jouxtant le tribunal, voir même celui de la gare routière et ce, malgré la présence des agents de l’ordre. La même situation est observée pour le non-respect de la priorité à droite pour les conducteurs des grands boulevards. De cet attachement maladroit, naît une incivilité ambulante à conséquences négatives sur les visiteurs et les conducteurs qui se trouvent devant l’obligation d’attendre longtemps pour sortir de la galère de la circulation surtout en cette saison de chaleur.