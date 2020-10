CINQUIEME SECURITE URBAINE DE MOSTAGANEM : La police arrête un voleur et saisit des lubrifiants

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes dans la wilaya de Mostaganem, les éléments de la police judiciaire de la 5ème sureté de Mostaganem ont arrêté un voleur récidiviste impliqué dans une affaire de vol avec effraction d’un magasin, où une quantité considérable d'huiles de véhicule et de frein de marques étrangères a été volée : L'opération d’arrestation est intervenue sur la base d'informations indiquant que ce dernier était le principal cerveau du vol. Un dispositif de surveillance et de suivi a été élaboré permettant à la police d’interpeller le mis en cause près de son lieu de résidence. Le prélèvement des empreintes digitales par l'AFIS du suspect, correspondaient à celles relevées sur les lieux du crime. Les objets volés récupérés comprennent: 139 bouteilles et seaux d'huiles de véhicules, de freins et de nettoyage de véhicules. Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre du mis en cause et envoyé au tribunal de Mostaganem.