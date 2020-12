CIMETIERE ‘’SIDI EL HOUARI’’ (TISSEMSILT) : Vaste opération de nettoyage et de reboisement

Plusieurs actions ayant trait à la préservation de l’environnement et à la sensibilisation sur les problèmes liés au nettoyage des voisinages et à l’écologie ont été lancées par des bénévoles et autres volontaires au niveau de plusieurs cimetières. En effet, cette vaste campagne a touché notamment les cimetières du chef-lieu de la wilaya à savoir : ceux de Sidi-El-Houari et Sidi-Khelifa avec la plantation d’arbres, l’enlèvement des amas d’ordures qui s’étaient amoncelées aux quatre coins des cimetières, le désherbage des broussailles et un nettoyage général. En effet, une opération nous a-t-on dit qui a mobilisé toutes les forces vives de la société civile de la ville de Tissemsilt avec les moyens matériels à la limite du disponible mais avec une volonté humaine qui ne cesse de s’agrandir avec l’utilisation des réseaux sociaux. L’initiateur de l’opération, l’activiste A. Madjen s’est dit satisfait par l’implication des bénévoles, une annonce partagée sur les réseaux sociaux qui a donné ses fruits en entamant une belle opération de volontariat au cimetière de Sidi El Houari. Elle se voit s’impliquer davantage dans la vie sociale et montrer la vraie portée civilisationelle et humanitaire de cette action, avec la collaboration de l’entreprise Tissemsilt-Net et de personnes jalouses pour leur ville. Pour ce cimetière qui se considère comme le plus grand au niveau de Tissemsilt, l’opération dans sa dernière phase a été caractérisée par la plantation de centaines de plants d’arbres, malheureusement, les intempéries avaient contraint les volontaires à interrompre l’opération et reporter son achèvement au vendredi prochain. En tous les cas, cette campagne qui est ouverte à toute personne désirant participer a été formidablement accueillie par tout un chacun en sus elle a été un bon moyen de sensibiliser les gens sur l’utilité des campagnes de nettoyage, de reboisement et leur impact sur l’environnement et leur quotidien et aussi pour susciter leur intérêt, afin de préserver ces acquis.