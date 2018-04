CIMENTERIE DE BENI-SAF (AIN TEMOUCHENT) : Un danger qui menace la santé publique

La salle de délibération de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ain Témouchent a abrité ce jeudi les travaux de la première session plénière de l’APW qui se sont articulés autour de la présentation des activités de la wilaya durant l’année 2017 ainsi que l’examen de la situation du transport scolaire à travers la wilaya ainsi que les préoccupations présentées par les élus sur les divers secteurs en présence de madame le wali Ouinez Labiba, les chefs de daïra et les directeurs de wilaya des directions. L’intervention qui a attiré l’attention est celle de Benallal Sid Ahmed président de la commission santé, hygiène et environnement concernant le danger de santé publique que présente la fumée dégagée par la cimenterie de Beni saf, l’élu dira que sur les 11 cimenteries réparties à travers le territoire national seul celle de Beni saf continue depuis des années à dégager de la poussière toxique ou selon les statistiques de la DSP de la ville enregistre 856 cas d’asthme ,13 cas de cancer du poumon et 395 cas d’allergie ce qui coute au trésor de l’Etat des sommes colossales ou la prise en charge d’un seul cas d’asthme coute 120 millions de centimes , pour le cancer, la somme est de 800 millions par an. L’intervenant ajouta que le manche à filtre attendu coute environ 35 milliards de centimes. Les partenaires de l’usine sont plus préoccupés par la production d’atteindre un million de tonnes de ciment par an que par le prix du filtre à manche. Actuellement, la production est d’environ trois mille à quatre mille tonnes par jour. Le placement du manche nécessite un arrêt d’un mois et demi, l’intervenant ajouta également que la direction de l’usine en compensation à la détérioration de l’environnement, octroi à l’APC une subvention annuelle de 27 millions de centimes en terminant son intervention par son souhait de voir le wali prendre en charge cet épineux problème.