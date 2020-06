CHU DE CONSTANTINE : Ouverture d’une enquête et suspension de 5 personnes

La direction générale du centre hospitalo-universitaire "Dr. Benbadis" de Constantine (CHUC) a ordonné l’ouverture d’une enquête et procédé à la suspension, à titre conservatoire, de cinq (5) membres du personnel affecté à l’unité Covid, suite à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux relevant des "négligences" au sein de cette même unité, a-t-on appris vendredi auprès de cet établissement hospitalier. "Suite à la vidéo relayée depuis hier (jeudi) sur les réseaux sociaux, relevant des insuffisances et des lacunes à l’unité Covid du CHUC, une réunion s’est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi entre le directeur de cette structure de santé et les professeurs, médecins et cadres administratifs et s'est soldée par la suspension de 5 personnes (médecins, paramédicaux, agents de sécurité notamment), en sus de l’ouverture d’une enquête approfondie", a déclaré à l’APS le chargé de communication de cet établissement de santé. Le même responsable a ajouté, en ce sens, qu’à l’issue de l’enquête ordonnée par le directeur du CHUC, et après avoir déterminé les responsabilités de chacun dans cette affaire, des décisions "seront, dès lors, prises". De son côté, la direction de la santé de la wilaya de Constantine a ordonné l’ouverture d’une enquête, suite à cette même vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, a indiqué le directeur de la santé, Adil Daâs. "J’ai ordonné l’ouverture d’une enquête officielle diligentée par des inspecteurs assermentés de la direction de la santé pour clarifier les tenants et les aboutissants de cette affaire", a-t-il affirmé.