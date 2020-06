CHU D'ORAN : Reprise des opérations au service de chirurgie générale

Le service de réhabilitation fonctionnelle, avec ses 23 lits, reprendra également ses activités, tout en réservant une partie de ses capacités (19 lits) pour les cas atteints du virus. Un accès isolant a été aménagé à cet effet. Les activités du CHUO seront reprises, l’une après l’autre jusqu’au retour complet au régime de "l’avant-Covid19", explique M. Boutouaf, notant que plusieurs paramètres sont derrière cette baisse de pression, à commencer par l’instruction du ministère de tutelle visant à libérer les malades au bout d’une dizaine de jours de traitement. Auparavant, les malades poursuivaient leur confinement après la fin du traitement au niveau des établissements hospitaliers. Le nouveau parcours d’un cas Covid19, défini par le ministère de tutelle, prévoit un séjour d’une dizaine de jours à l’hôpital et un confinement à domicile après la fin du traitement à la chloroquine. Cette mesure a permis à un grand nombre de malades de regagner leurs foyers et la libération des lits au niveau du CHU. Actuellement, seule une quarantaine de malades sont hospitalisés dans cet établissement. "Le CHUO dispose, désormais, suffisamment d’expérience et de recul pour gérer la situation en toute sérénité", souligne son premier responsable."Nous considérons désormais le Covid19 comme toute autre maladie", estime M. Boutouaf, précisant que les équipes médicales de son établissement ont acquis une expérience en la matière, "ce qui a fait disparaitre cette crainte qui taraudait certains au cours des premières semaines de la pandémie", a-t-il indiqué.Le même responsable n’a pas manqué de rappeler les résultats satisfaisants de son établissement qui, jusqu’à ce jour, a enregistré 237 guérisons contre un très faible taux de mortalité depuis le début de la pandémie ainsi qu’un nombre très réduit de cas graves.