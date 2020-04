CHU D'ORAN : Les scouts rendent un vibrant hommage au personnel soignant

De source proche de la cellule de communication du centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran ‘’Dr.Benzedjeb’’, l'on nous informe du geste humanitaire et d'encouragement émanant du groupe de scouts musulmans du chef-lieu de la wilaya d'Oran qui n'ont pas manqué pour honorer l'ensemble des médecins en compagnie du personnel soignant pour leur courage de dévouement mais surtout leurs rôles cruciales dans la prise en charge des malades atteints du coronavirus. Des fleurs ont été offertes aux blouses blanches, médecins, aides-soignants et ambulanciers qui mettent leur vie en danger pour sauver celle des autres. Poursuivant leurs actions d'encouragement, les scouts musulmans ont à leur tour honoré les policiers. Ils se sont rendus au siège de la sûreté de wilaya d’Oran. Le commissaire des scouts musulmans d’Oran, a salué le rôle joué par les services de police dans la sensibilisation des citoyens et la lutte contre la propagation de coronavirus. Le commissaire de scout musulmans d’Oran Gasmi Omar a mis en exergue le rôle joué par les services de police dans le domaine de sensibilisation et leur mobilisation de lutte contre la propagation de Coronavirus.