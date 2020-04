CHU CONSTANTINE : L’unité de dialyse réservée aux cas détectés de covid-19

L’unité de dialyse du Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis de Constantine a été réservée pour l’accueil des cas suspects ou testés positifs au coronavirus, détectés parmi les patients dialysés à l’établissement hospitalier de néphrologie et de dialyse de Daksi, a-t-on appris mardi des responsables de la direction locale de la santé et de la population (DSP). "Cette unité de dialyse disposant d’une dizaine de générateurs de dialyse se consacrera en cette conjoncture particulière à la prise en charge des patients dialysés atteints du coronavirus", a fait savoir le DSP, Mohamed Adil Daâs dans une intervention au cours d’une réunion de la cellule de veille pour le suivi et la prévention du Covid-19. Cette décision a été prise dans le cadre des mesures organisationnelles mises en place localement pour une meilleure prise en charge des cas confirmés du coronavirus, a déclaré le même responsable, faisant état de la particularité du traitement de cette catégorie de malades chroniques. L’établissement hospitalier spécialisé de néphrologie et de dialyse de Daksi ne dispose pas des moyens nécessaires pour la prise en charge des cas du coronavirus confirmés parmi les patients dialysés, a-t-il fait savoir. A ce titre, le chef de l’exécutif local, Saci Ahmed Abdelhafid a donné des instructions aux responsables locaux du secteur de la santé à l’effet "d’anticiper et de prévoir suffisamment de lits à travers les différents hôpitaux de la wilaya pour pouvoir faire face à toute éventuelle propagation des cas du coronavirus". Depuis le 15 avril 2020, la courbe de contamination au coronavirus va "en crescendo" à Constantine selon le bilan épidémiologique présenté au cours de cette réunion durant laquelle le wali, qui a insisté sur l’aspect sensibilisation, a donné des instructions pour mobiliser tous les moyens disponibles et permettre de maîtriser la situation.