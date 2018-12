CHU BEJAIA : Deux responsables virés par le ministre de la santé

Deux responsables du secteur de la santé à la wilaya de Béjaïa ont été virés de leurs fonctions par le ministre de la santé pour le motif de la "mauvaise gestion". En effet, il s’agit du directeur général du CHU Khelil Amrane de Béjaia, le professeur Abdelmalek Danone et le secrétaire général du même établissement hospitalier, Tankhi Youcef. Ce limogeage a été décidé, suite à une opération récente de contrôle et d’inspection a indiqué un communiqué du département de Mokhtar Hasbellaoui. Lors de cette inspection, les contrôleurs ont constaté "la mauvaise gestion qui régnait dans l’établissement" qui « a impacté négativement le fonctionnement de l’établissement et la qualité des soins prodigués aux patients" conclut le communiqué du ministère de la santé.