CHOQUE, LEUR PERE A EU UN MALAISE CARDIAQUE : Un jeune tue son frère à Mostaganem

Un jeune a été tué, hier dimanche 25 Août à la cité de Beymouth dans la ville de Mostaganem, suite à des coups de couteau qui lui ont été portés par son frère. Les faits se sont déroulés à proximité de leur magasin de vêtements, quand une bagarre s'est déclenchée entre les deux frères. Selon le voisinage, les deux frères sont tous les deux vendeurs de vêtements et ont chacun un magasin de vente d’habillement .La victime Mokhtar, a été tué par son frère, selon la même source pour un litige d’héritage. Informé, le père de la victime, choqué par ce terrible drame qui a endeuillé sa paisible famille, a eu un malaise cardiaque et a été évacué en urgence à l’hôpital. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le père s’est rétabli. Alertés, les éléments de la police se sont dépêchés sur les lieux du crime et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du crime. Pour rappel, les deux jours de l’Aid El Kebir ont été marqués à Mostaganem par deux crimes particulièrement violents. Le premier crime s’est produit au premier jour de l’Aid dans la cité Salamandre dans le centre de cette ville de l’Ouest. En effet, suite à un différent, le cuisinier a donné un coup de poignard à un de ses collègues âgé de 27 ans. Transporté à l’hôpital de Mostaganem, il ne survivra pas. A quelques dizaines de kilomètres de là, à l’extrême Est de la ville, se trouve la commune d’Ouled Boughalem, un sexagénaire pris de colère est monté sur le toit de la maison et a balancé un bloc de parpaing sur la tête de son beau-fils de 35 ans. Transporté à l’hôpital d’Achaacha, là encore, ce dernier rendra l’âme. Le vieux en colère a, quant à lui, été arrêté par les forces de l’ordre.