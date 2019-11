CHLEF : Une poissonnerie de vente en gros au port de pêche de Ténés

"La mise en service de cette hall aux poissons, à l’occasion des festivités de commémoration du 1er novembre 1954, est de nature à contribuer à l’organisation des opérations de vente en gros des produits de la mer, dans un cadre légal, tout en réduisant la spéculation sur eux", a indiqué à l’APS, le directeur du secteur, Abed Abderrahmane. "La structure a bénéficié d’une opération de réhabilitation, suite à sa fermeture depuis 2013, à cause d’un conflit juridique entre l’entreprise de gestion des ports et l’opérateur privé en charge de sa gestion », a expliqué le même responsable. Cette action de réhabilitation "a été réalisée en conformité avec les normes en vigueur en matière de vente de poissons et de sa conservation", a-t-il ajouté, signalant notamment la réalisation de chambres froides et de production de glace, "en vue d’assurer les meilleures conditions de conservation du poisson, garantes de son arrivée dans le meilleur état possible jusqu’au consommateur", a assuré M.Abed. Le responsable a souligné, en outre, la contribution attendue de cette structure dans l’organisation des opérations de vente du poisson dans un cadre légal et des conditions saines, loin de toute spéculation", a-t-il dit, et "à des prix adaptés au pouvoir d’achat des citoyens", a-t-il soutenu. Selon M. Abed, les ventes au niveau de cette poissonnerie sont effectuées en trois périodes. La période de nuit réservée à la vente de la sardine, et les périodes du matin et du soir pour le poisson blanc. Il a fait part, en outre, de la "possibilité de renforcement de cette structure, à l’avenir, avec une unité de nettoyage des caisses de poissons en plastique, qui vont remplacer les caisses en bois", a-t-il fait savoir. Une opération est, également, en préparation en vue de "l’équipement et aménagement de la poissonnerie de gros du port d’El Marsa, attendue à la mise en service prochainement", a informé M.Abed, soulignant sa contribution attendue dans l’animation des actions de commercialisation de la ressource piscicole à Chlef. En 2018, une capture globale de prés de 6000 tonnes de poissons a été réalisée au niveau des ports de pêche de la wilaya de Chlef, contre une prise de prés de 4.000 tonnes enregistrée depuis le début de cette année 2019, à octobre dernier.