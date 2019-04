CHLEF : Inauguration d’un abattoir industriel régional

Un abattoir industriel régional, doté d’équipements et moyens techniques de pointe, est entré en exploitation, depuis samedi dernier, à Chlef. Ce dernier a été mis en service par le wali M. Mustapha Sadek, répondant aux normes mondiales en vigueur en matière d’abattage, d’hygiène, de stockage et de conditionnement des viandes rouges, devrait assurer une disponibilité de près de 10.000 tonnes de viandes rouges /an. Selon les explications fournies sur place par le directeur de l’industrie et des mines, M. Mustapha Khechiba, cet investissement d’importance, à l’échelle régionale, assure actuellement quelque 23 emplois directs (permanents) en plus d’une centaine d’autres indirects. Le projet, doté d’une capacité d’abatage de 500 ovins et 100 bovins/Jour, a été réalisé pour une enveloppe de 450 millions de da, a- t-il ajouté. Pour le wali, cet abattoir aux "normes mondiales en vigueur fera office de pole régional en matière de viandes rouges, et particulièrement durant le mois sacré de Ramadhan, où il devrait contribuer à un recul des prix, grâce à la génération d’une concurrence entre les commerçants du domaine", a-t-il estimé.