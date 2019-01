CHLEF ET BOUMERDES : Destruction de 2 casemates pour terroristes

Deux casemates pour terroristes ont été détruites ce lundi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Chlef et Boumerdès, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 14 janvier 2019 lors d'opérations de fouille et de ratissage à Chlef et Boumerdès (1ère Région militaire), deux (02) casemates pour terroristes", précise lé même source. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a saisi, à Tamanrasset (6ème RM), un camion chargé de 25 tonnes de mélange de pierres et de l'or brut", alors qu'un autre détachement combiné de l'ANP "a intercepté, à Oran (2ème RM), un narcotrafiquant en possession de 58,3 kilogrammes de kif traité".