CHLEF : Démantèlement d'un réseau de migration clandestine

La brigade criminelle du Service de wilaya de Police judiciaire de la Sûreté de Chlef a démantelé un réseau criminel spécialisé dans l'organisation de la migration clandestine et arrêté trois individus, a indiqué un communiqué de la Cellule de communication de ce corps de sécurité. Les éléments de la brigade criminelle du Service de wilaya de Police judiciaire de la Sûreté de Chlef ont démantelé un réseau criminel s'adonnant à l'organisation de traversées de migration clandestine et procédé à l'arrestation de trois individus, âgés de 24 à 39 ans, précise la même source. Après finalisation du dossier de la procédure pénale, les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes de Chlef pour les chefs d'inculpation de préparation et organisation d'une sortie illégale du territoire national et non signalement du crime de trafic de migrants, conclut le communiqué. Par ailleurs, la brigade de recherche et d'intervention de la Sûreté de Chlef a interpellé un individu âgé de 23 ans qui escroquait des jeunes en leur promettant d'organiser, en contrepartie de sommes d'argent, des voyages de migration clandestine. A l'issue des investigations et de l'achèvement de la procédure légale, le mis en cause a été présenté devant le tribunal de Chlef, qui a ordonné son placement en détention préventive.