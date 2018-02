CHLEF : Arrestation de l'auteur du crime d'Ain Mérane

Les éléments de sûreté urbaine d'Ain Mérane, ont procédé à l’arrestation du fameux auteur du crime d’un jeune homme âgé de 33 ans, découvert mort à proximité du centre communal de cette ville, vendredi passé, a-t-on appris de source concordante. L’arrestation du criminel est intervenue suite à une enquête et des investigations menées par les enquêteurs, et qui a permis à le neutraliser ce lundi. Auditionné au siège du commissariat, le mis en cause a avoué d’avoir commis le crime. Notons que l’enquête a révélé, la complicité de 02 autres personnes, ayant assisté au crime, ces derniers, ont été également arrêtés. Présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Chlef, les mis en cause ont été placés en détention en attendant leur jugement.